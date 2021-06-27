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صورة من الخبر في السبعينيات الميلادية

منذ 45 دقيقة
1276
1
صورة من الخبر في السبعينيات الميلادية

(صدى):

الخبر
مواطنين
محلات
خبر في صورة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14102
منذ دقيقتين
دنيا زمان .. زمان يا دنيا

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أحدث التعليقات

المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم

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