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صورة من الخبر في السبعينيات الميلادية
منذ 45 دقيقة
1276
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14102
منذ دقيقتين
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
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أحدث التعليقات
المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم
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