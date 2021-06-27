القبض على مواطن ارتكب جرائم تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جازان

جازان (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة جازان، اليوم الأحد، من القبض على مواطن ارتكب جريمة تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب 5 جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد.
وأوضح الرائد نايف حكمي، أن تلك الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها، حيث جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.