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القبض على مواطن ارتكب جرائم تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جازان

منذ ساعة
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القبض على مواطن ارتكب جرائم تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جازان

جازان (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة جازان، اليوم الأحد، من القبض على مواطن ارتكب جريمة تكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب 5 جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد.

وأوضح الرائد نايف حكمي، أن تلك الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها، حيث جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

جازان
جرائم
الأمن العام
تكسير زجاج مركبات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129787
منذ ساعة
قصوا يد الحرامي السارق ، جزاءاً له وردعاً لمن تسوِّل له نفسه ان يفعل فعله..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5216
منذ 24 دقيقة
الله يقويكم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
مسكن الهناء لجميع المستفيدين
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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