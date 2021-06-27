مونزا الإيطالي يخطط لضم نجم نادي الهلال

ماجد محمد (صدى):
ينوي نادي مونزا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم نادي الهلال ، في الميركاتو الحالي.
وأوضحت صحيفة "seriebnews"، إن نادي مونزا يستعد لتقديم عرضه الرسمي لضم جيوفينكو، مشيرة إلى أن النادي يسعى لتكوين فريق مميز يساعده على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل
ويضم مونزا في صفوفه مجموعة من اللاعبين المشهورين، بالإضافة إلى بالوتيلي، مثل: الغاني كيفن برنس بواتنغ، والدولي الإيطالي السابق غابرييل باليتا.
ويستعد جيوفينكو لدخول الفترة الحرة مع الهلال؛ والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي ناد آخر، إذ من المقرر أن ينتهي عقده مع الهلال في الربع الأول من عام 2022.