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رجل وزوجته يحطمان رقم قياسي لأكبر فارق طول بين زوجين في العالم

منذ 39 دقيقة
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رجل وزوجته يحطمان رقم قياسي لأكبر فارق طول بين زوجين في العالم

لندن (صدى):
حقق الزوجان البريطانيان جيمس وكلوي رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس لأكبر فارق طول بين زوجين في العالم.

وأوضحت التقارير، أنه يبلغ طول الزوج 3 أقدام و 7 بوصات ويبلغ طولها حوالي 5 أقدام و 5 بوصات، ويعيشان قصة حب كالأفلام، مما قادهما لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لوجود أكبر فرق في الطول بين الزوجين.

وقال الزوج أنه لطالما فكر منذ كان صغيرًا فيما إذا كان سيتزوج، وهل ستقبل به امرأة يومًا، لقد خاف كثيرًا، متسائلًا طوال حياته "من قد ترغب في الزواج من قزم؟"؛ لتقع في حبه امرأة جميلة يومًا ما وتصبح زوجته.

وكشف الزوج، أن لديه شكل نادر من التقزم، لكنه يستطيع فعل كل شيء من قيادة السيارة إلى الطهي "فقط بطرق مختلفة"، فالزوجان متزوجان منذ خمس سنوات، ولديهما طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تدعى أوليفيا.

موسوعة جينيس
زوجين
رقم قياسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14102
منذ 6 دقائق
سبحان الخلاق العظيم

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المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم

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