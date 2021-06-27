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الموارد البشرية تصدر 26 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

منذ 36 دقيقة
1598
الموارد البشرية تصدر 26 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 26 مخالفة بحق 18 مواطن و8 مقيمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال قيامهم بالجمع والدعوة إلى جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص.

وأكدت الوزارة على دعمها لكافة وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة من الجهات المعنية والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية المخصصة.

 

الموارد البشرية
التبرعات
وزارة الموارد البشرية

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المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم

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