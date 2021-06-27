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«الشورى» يناقش مقترحًا لتشريع نظام جديد للرياضة

منذ 50 دقيقة
1705
«الشورى» يناقش مقترحًا لتشريع نظام جديد للرياضة

الرياض (صدى):
أحال رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ إلى اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترحاً لتشريع نظام للرياضة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، بعدما تقدم به عضو المجلس تركي العواد اللاعب السابق والمحلل الرياضي، وعضو الشورى فيصل آل فاضل.

ويعمل النظام المقترح على تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، بحسب صحيفة "الرياض".

ويهدف النظام الجديد أيضًا إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنميته وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والحد من الممارسات غير المشروعة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تنمية روح المنافسة الشريفة والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.

مجلس الشورى
الرياضة
نظام جديد للرياضة

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المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم

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