خبير مصرفي: من المستبعد اختفاء البنوك التقليدية

الرياض (صدى):
أوضح طلعت حافظ الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية هي عبارة عن بنوك جديدة في الفكر والتوجه، مؤكدًا على أنها لن تؤدي إلى اختفاء البنوك التقليدية.
وقال حافظ لقناة " السعودية " : لا اعتقد انها ستؤثر ولكنها مكملة حيث ستأخذ جزء من حصة البنوك التقليدية لأن هناك حوالي 6 ملايين عميل ولكنها ستخلق منافسة كبيرة .
وأضاف : ستأخذ جزءاً من الكعكعة، البنوك الرقمية منافس كبير، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي شهد تطور كبير في الفترة الأخير.
وأكد على أنه من المستبعد أن يختفي أي نوع من البنوك سواء الرقمية أو التقليدية، لكن التقليدية ستقل.