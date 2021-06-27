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خبير مصرفي: من المستبعد اختفاء البنوك التقليدية

منذ 39 دقيقة
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خبير مصرفي: من المستبعد اختفاء البنوك التقليدية

الرياض (صدى):
أوضح طلعت حافظ الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية هي عبارة عن بنوك جديدة في الفكر والتوجه، مؤكدًا على أنها لن تؤدي إلى اختفاء البنوك التقليدية.

وقال حافظ لقناة " السعودية " : لا اعتقد انها ستؤثر ولكنها مكملة حيث ستأخذ جزء من حصة البنوك التقليدية لأن هناك حوالي 6 ملايين عميل ولكنها ستخلق منافسة كبيرة .

وأضاف : ستأخذ جزءاً من الكعكعة، البنوك الرقمية منافس كبير، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي شهد تطور كبير في الفترة الأخير.

وأكد على أنه من المستبعد أن يختفي أي نوع من البنوك سواء الرقمية أو التقليدية، لكن التقليدية ستقل.

طلعت حافظ
خبير مصرفي
البنوك التقليدية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14103
منذ 4 دقائق
أخ

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المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
سبحان الخلاق العظيم

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