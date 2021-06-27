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إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع

منذ 52 دقيقة
1440
إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت إنفينتي عن QX60 الجديدة كليا، حيث تميزت بهيكل أكثر انسيابية، وتصميم أجمل وأكثر عصرية للواجهات الأمامية والخلفية وكذلك المصابيح.

وتأتي السيارة بهيكل بطول 5 أمتار تقريبا، وارتفاع 177 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 290 سم، أما القمرة من الداخل فجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر والمخصصة لسبعة ركاب.

وتتميز السيارة الجديدة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى قبالة السائق، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد.

كما تتميز بأحدث أنظمة الأمان التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافة، فضلا عن نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

 

رباعية الدفع
إنفينتي
شاشة متطورة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كفو يابعدي كفو،،
بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..

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