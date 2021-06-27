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الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني

منذ 23 دقيقة
1608
الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الاتحاد بتوصية من المدير الفني فابيو كاريلي، قررت منح عدد من اللاعبين حرية الانتقال بنظام الإعارة في ظل عدم الاستفادة من خدماتهم خلال المرحلة المقبلة، والرغبة في إتاحة المجال لتسجيل بدلاء عنهم في قائمة الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير، أن الإدارة استثنت الحارس فواز القرني وتمسكت باستمراره نظير منحه عدد من مباريات الموسم الجديد، من أجل إقناعه بالبقاء والتخلي عن فكرة الرحيل.

ومن الجدير بالذكر، أن نادي النصر قام بمحاولات لمعرفة موقف الحارس من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة المدرب مينيز بالتعاقد مع حارس محلي مميز للاستعانة بخدماته في مباريات دوري أبطال آسيا، ليصرح القرني أنه يرغب في الرحيل عن الاتحاد.

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
فواز القرني

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بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

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