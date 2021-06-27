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إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة

منذ 17 دقيقة
1390
إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة

أبها (صدى):
أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني،بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية ، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدلعزيز أمير منطقة عسير.

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الدفاع المدني
إمارة عسير
الحريق
منطقة عسير
منتزه الجرة

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بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

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