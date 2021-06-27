نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص

منذ 43 دقيقة
1700
5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص

الرياض (صدى):
بدأت الهيئة العامة للنقل في تصميم لائحة متكاملة لتنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام.

واشترطت ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على عشرة سنوات من سنة الصنع فيما تتضمن الغرامات مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص 5000 ريال ومزاولة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص أو بترخيص ملغى 4000 ريال و5000 ريال على التوالى.

وأشارت الهيئة إلى أن أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر، وتسري على النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر، وفقًا لـ "المدينة".

كما اشترطت لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة به سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل وتوفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص.

ويذكر أن غرامة مزاولة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص تبلغ 5 آلاف ريال والتنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال وإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة 5 آلاف ريال.

في حين تبلغ غرامة تشغيل سائق غير سعودي 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة بدون بطاقة تشغيل 5 آلاف ريال وتشغيل مركبة ببطاقة منتهية ألفي ريال والتأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل ألف ريال تشغيل مركبة نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في نشاط النقل الخفيف 3آلاف ريال.

النقل
غرامات
الهيئة العامة للنقل
النقل الخفيف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

أخر الأخبار

إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة
إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة
منذ 13 دقيقة 1265
الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني
الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني
منذ 23 دقيقة 1605
"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
منذ 38 دقيقة 1564
5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص
5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص
منذ 43 دقيقة 1700
إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع
إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع
منذ 48 دقيقة 1402
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي
منذ 58 دقيقة 1092
توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة
توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة
منذ ساعة 1844
"المياه الوطنية": قراءة العداد برسالة نصية بدءاً من الشهر المقبل
"المياه الوطنية": قراءة العداد برسالة نصية بدءاً من الشهر المقبل
منذ ساعة 2053
رصد انتظام القمر الأحدب مع كوكبي المشتري وزحل
رصد انتظام القمر الأحدب مع كوكبي المشتري وزحل
منذ ساعة 1708
السيسي يصل إلى بغداد في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا
السيسي يصل إلى بغداد في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا
منذ ساعة 2220