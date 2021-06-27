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كيفية تخفيف التشنجات الحرارية

منذ ساعة
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كيفية تخفيف التشنجات الحرارية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بتقلصات حرارية في العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية، ويكون عادةً سببها ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني.

وأوضحت الدكتورة راتنا نوتي، وهي طبيبة مختصة في الطب الرياضي للرعاية الأولية في الولايات المتحدة، إن التشنجات الحرارية هي قليلة الخطورة ولا تؤثر على الصحة، لكنها تسبب ألما شديدا، وقد تنذر ببعض الأمراض الصحية.

وأضافت الدكتورة نوتي أن هناك عدة أسباب لحدوث التقلصات الحرارية في العضلات مثل الإرهاق الحراري وضربة ألشمس، وممارسة الرياضة في الظروف الحارة والرطبة، فهذه كلها تؤدي إلى فقد الجسم الكثير من السوائل وحدوث التقلصات الحرارية.

وأشارت الدكتورة نوتي إلى، أن شرب السوائل من أهم الأمور التي تساعد في التخفيف من التشنجات الحرارية؛ ويمكن تناول بعض المشروبات الرياضية لمساعدة الجسم على تعويض السوائل المفقودة، ومساعدة العضلات على التعافي، كما يجب تدليك المنطقة أيضا يساعد في تخفيف الألم.

السوائل
المشروبات الرياضية
التشجنات الحرارية

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المهم
تبدأ ب ١٠٠٠ريال اتقو الله فوالله أن السواد الاعظم من المواطنين لايجدون ما يسددون به فواتير الكهرباء التي تبدأمن ١٠٠٠ريال
د محمد ماجد بخش
دنيا زمان .. زمان يا دنيا
د محمد ماجد بخش
أخ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحم المتوفى ويشفي المصابين.
د محمد ماجد بخش
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