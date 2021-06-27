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"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة

منذ 38 دقيقة
1564
"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة

جدة (صدى):
أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات اليوم، إطلاق ميلشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم.

وأشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخيين الباليستيين والطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عاداً "أعمال التصعيد العدائي من قبل تلك المليشيا تحدٍ سافر للمجتمع الدولي وهي جرائم حرب".

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

المملكة
اليمن
منظمة التعاون الإسلامي
مليشيا الحوثي
المدنيين

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بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

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