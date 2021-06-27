تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي

بيروت (صدى):
ألقت السلطات اللبنانية القبض على رجل بنغلاديشي الجنسية اغتصب ابنة جاره البالغة من العمر سبع سنوات، وهما من الجنسية البنغلادشية أيضاً، وتتشارك الشقتان "الحمام" الذي يقع خارجهما.
وفي التفاصيل، توجّهت الطفلة إلى الحمام المشترك حيث رصدها الجاني، فأدخلها إلى غرفته واعتدى عليها ثم طلب منها مغادرة الغرفة وهددها بعدم إعلام أحد بما حدث معها.
وأخبرت الطفلة الصغيرة والدها الذي تقدم ببلاغ ضد المتهم وألقت شرطة بيروت القبض عليه؛ حيث أكد على صحة ما سلَفَ من وقائع، لافتاً الى أنه يعاني من عجز جنسي، كما أكدت القاصر على ما سلَفَ من وقائع، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات لأجل محاكمته بما اتهم به.