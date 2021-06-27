نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي

منذ ساعة
1137
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي

بيروت (صدى):
ألقت السلطات اللبنانية القبض على رجل بنغلاديشي الجنسية اغتصب ابنة جاره البالغة من العمر سبع سنوات، وهما من الجنسية البنغلادشية أيضاً، وتتشارك الشقتان "الحمام" الذي يقع خارجهما.

وفي التفاصيل، توجّهت الطفلة إلى الحمام المشترك حيث رصدها الجاني، فأدخلها إلى غرفته واعتدى عليها ثم طلب منها مغادرة الغرفة وهددها بعدم إعلام أحد بما حدث معها.

وأخبرت الطفلة الصغيرة والدها الذي تقدم ببلاغ ضد المتهم وألقت شرطة بيروت القبض عليه؛ حيث أكد على صحة ما سلَفَ من وقائع، لافتاً الى أنه يعاني من عجز جنسي، كما أكدت القاصر على ما سلَفَ من وقائع، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات لأجل محاكمته بما اتهم به.

اغتصاب
اعتداء
لبنان
طفلة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

أخر الأخبار

إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة
إمارة عسير تعلن السيطرة على حريق منتزه الجرّة
منذ 17 دقيقة 1382
الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني
الاتحاد يصدم النصر بشأن فواز القرني
منذ 27 دقيقة 1707
"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
"التعاون الإسلامي" يدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
منذ 42 دقيقة 1596
5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص
5 آلاف ريال غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص
منذ 47 دقيقة 1799
إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع
إنفينتي تكشف عن أحدث سياراتها رباعية الدفع
منذ 52 دقيقة 1436
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب طفلة ببلد عربي
منذ ساعة 1137
توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة
توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة
منذ ساعة 1870
"المياه الوطنية": قراءة العداد برسالة نصية بدءاً من الشهر المقبل
"المياه الوطنية": قراءة العداد برسالة نصية بدءاً من الشهر المقبل
منذ ساعة 2102
رصد انتظام القمر الأحدب مع كوكبي المشتري وزحل
رصد انتظام القمر الأحدب مع كوكبي المشتري وزحل
منذ ساعة 1728
السيسي يصل إلى بغداد في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا
السيسي يصل إلى بغداد في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عامًا
منذ ساعة 2268