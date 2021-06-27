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المسند يتوقع سكون رياح البوارح حتي الجمعة القادمة

منذ 25 دقيقة
1502
المسند يتوقع سكون رياح البوارح حتي الجمعة القادمة

الرياض (صدى):
‏ توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن رياح ‎البوارح تظل في سكون حتى يوم الجمعة القادمة.

وقال المسند "متوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتي ‎مكة و ‎المدينة وقد تثير بعض ‎الغبار "

‏وأشار المسند إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات ‎جازان ‎عسير ‎الباحة، وربما ‎الطائف ..

وأضاف "‏رياح ‎البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرة أخرى, ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة ‎الشرقية إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية من ‎السعودية".

المنطقة الشرقية
رياح البوارح
عبدالله المسند
سكون

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مسلم
ياناس ما يردكم خوف الله. اتقوا الله ياعباد الله. قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ...
أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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