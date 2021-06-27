المسند يتوقع سكون رياح البوارح حتي الجمعة القادمة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن رياح البوارح تظل في سكون حتى يوم الجمعة القادمة.
وقال المسند "متوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتي مكة و المدينة وقد تثير بعض الغبار "
وأشار المسند إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات جازان عسير الباحة، وربما الطائف ..
وأضاف "رياح البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرة أخرى, ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة الشرقية إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية من السعودية".