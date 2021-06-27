الدكتورة يومي تكشف عن صورة لها قبل 17 عامًا

بيروت (صدى):
كشفت الفاشينيستا ومشهورة سناب شات اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم الدكتورة يومي، عن صورة حديثة لها، مع صورة قديمة أخرى التُقطت قبل 17 عامًا.
ونشرت الدكتورة يومي الصورتين موضحة الفرق في العمر بينهما؛ مما تسبب في إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المتابعين: "انا صدقت لمن كان عمرها ١٧ شوفي الشباب"؛ فيما أضاف آخر: "يابنات ليش الغيره تراها جميله وجذابه سوا قبل ولابعد وواضح ماهي مسويه شي غير فيلر وبوتكس في وجهها"، وتعليق: "برضو فيها تجميل مانشرت القديمة" ، في إشارة إلى خضوعها لعمليات تجميل.