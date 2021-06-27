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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها

منذ 25 دقيقة
1607
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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط لخامس أسبوع على التوالي؛ حيث ارتفع خاما برنت والأمريكي بأكثر من 3% ليسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بفعل التفاؤل الواسع بنمو الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو ما يعادل 0.8%، إلى 76.18 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1%، إلى 74.05 دولار للبرميل.

وتعد هذه هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ أكتوبر 2018 وتجعلهما مرتفعين بأكثر من 3%، على أساس أسبوعي، بينما تتجه الأنظار إلى اجتماع وزراء "أوبك+" الخميس المقبل الذي سيبحث في آليات منع اتساع الفارق بين نمو الطلب السريع واستمرار قيود العرض، وسط توقعات بإجراء زيادات محدودة في الإمدادات بدءا من أغسطس المقبل.

 

 

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة
خام تكساس الوسيط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129765
منذ 7 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
سعيد مسفر آل قمشه
كأنك ياالوهيبي تصرف على المتقاعدين من جيبك الخاص سبحان الله العظيم، اللّه يعز حكومتنا الرشيده ويعز ملكنا وولي عهده وبإذن اللّه تعالى مايقصرون مع...

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