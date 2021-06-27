أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط لخامس أسبوع على التوالي؛ حيث ارتفع خاما برنت والأمريكي بأكثر من 3% ليسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بفعل التفاؤل الواسع بنمو الطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو ما يعادل 0.8%، إلى 76.18 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 1%، إلى 74.05 دولار للبرميل.
وتعد هذه هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ أكتوبر 2018 وتجعلهما مرتفعين بأكثر من 3%، على أساس أسبوعي، بينما تتجه الأنظار إلى اجتماع وزراء "أوبك+" الخميس المقبل الذي سيبحث في آليات منع اتساع الفارق بين نمو الطلب السريع واستمرار قيود العرض، وسط توقعات بإجراء زيادات محدودة في الإمدادات بدءا من أغسطس المقبل.