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شاب يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى لعدم وجود لحم

منذ 45 دقيقة
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شاب يترك عروسه ليلة الزفاف ويتزوج من أخرى لعدم وجود لحم

نيودلهي (صدى):
ترك عريس هندي من سوكيندا عروسه في يوم الزفاف بعدما لم تستطع عائلتها تقديم لحم الضأن على مائدة الطعام للضيوف، وبدلًا من التوصل إلى حل ذهب العريس وتزوج من امرأة أخرى في نفس المنطقة قبل العودة إلى المنزل.

تفصيلا، وصل العريس البالغ من العمر 27 عاما إلى مكان حفل الزفاف مع عائلته، فاستقبله أهل العروس واتبعوا الطقوس اللازمة لاستضافتهم، ثم اصطحبوهم إلى صالة الطعام وقبل الغداء طالب أحد أفراد عائلة العريس بتقديم لحم الضان بالكاري، ونظرًا لعدم وجود تحضير لكاري لحم الضأن على المائدة، بدأ الجدال بين العائلتين وبدأت الأمور تتخذ منعطفا أسوأ.

وقرر العريس إلغاء الزواج عندما علم أن لحم الضأن بالكاري لم يقدم على مائدة طعام الغداء، وعلى الرغم من توسلات أهل العروس، رفض باترا الاستمرار في مراسم الزواج وغادر المكان مع أقاربه، وبعد ذهاب العريس إلى منزل قريبه في قرية جاندابالا تزوج من امرأة أخرى في نفس الليلة قبل أن يعود إلى Keonjhar موطنه.

ليلة زفاف
لحم
عريس هندي
مائدة الطعام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129765
منذ 13 دقيقة
قرمان لحم ابو هنّود .. يا اهل العروس ليتكم ذبحتوا لهم لو قرود ..

.. لكن الغباء متبادل ومشترك بين الهنود ..

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مسلم
ياناس ما يردكم خوف الله. اتقوا الله ياعباد الله. قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ...
أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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