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بالفيديو.. استشاري يتوصل لعلاج واعد لـ"سرطان الثدي"

منذ 30 دقيقة
1445
بالفيديو.. استشاري يتوصل لعلاج واعد لـ"سرطان الثدي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تمكن استشاري من الوصول إلى علاج واعد لمرض "سرطان الثدي" باستخدام منتجات طبيعية ومركبات نباتية.

وقال الاستشاري لتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني الحضرمي، لقناة " الإخبارية " إنه كان يشعر بالمسؤولية اتجاه فئة من شباب وبنات المملكة، لإيجاد منتج محلي لعلاج السرطان.

وأضاف : وحصلت على الدعم من جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع فرق بحثية متعددة منها فريق بحثي بوزارة الصحة بمكة المكرمة وفريق من مصر.

وأشار إلى إن البحث العلمي استغرق 3 سنوات حتى التوصل إلى نتيجة، حيث أن البحث مر بمرحلتين ويتبقى له التجارب الحيوانية والسريرية.

وتابع : تعاملنا مع نباتات طبيعية، مثل الكركادية والبابونج والزيتون، وتم استخلاص مادة فعالة ضد السرطان من نبتة السلمكي، حيث تساعد على وقف نشاط الخلايا السرطانية.

وأوضح سبب اختيار لسرطان الثدي، قائلا : أنه اختار سرطان الثدي لأنه ثاني مرض مسبب للوفاة بعد سرطان الرئة.

السرطان
سرطان الثدي
السلمكي
الحضرمي

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مسلم
ياناس ما يردكم خوف الله. اتقوا الله ياعباد الله. قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ...
أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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