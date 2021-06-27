بالفيديو.. استشاري يتوصل لعلاج واعد لـ"سرطان الثدي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تمكن استشاري من الوصول إلى علاج واعد لمرض "سرطان الثدي" باستخدام منتجات طبيعية ومركبات نباتية.
وقال الاستشاري لتشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني الحضرمي، لقناة " الإخبارية " إنه كان يشعر بالمسؤولية اتجاه فئة من شباب وبنات المملكة، لإيجاد منتج محلي لعلاج السرطان.
وأضاف : وحصلت على الدعم من جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع فرق بحثية متعددة منها فريق بحثي بوزارة الصحة بمكة المكرمة وفريق من مصر.
وأشار إلى إن البحث العلمي استغرق 3 سنوات حتى التوصل إلى نتيجة، حيث أن البحث مر بمرحلتين ويتبقى له التجارب الحيوانية والسريرية.
وتابع : تعاملنا مع نباتات طبيعية، مثل الكركادية والبابونج والزيتون، وتم استخلاص مادة فعالة ضد السرطان من نبتة السلمكي، حيث تساعد على وقف نشاط الخلايا السرطانية.
وأوضح سبب اختيار لسرطان الثدي، قائلا : أنه اختار سرطان الثدي لأنه ثاني مرض مسبب للوفاة بعد سرطان الرئة.