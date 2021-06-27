تنظيف فلتر الهواء بالسيارة بدلًا من تغييره يؤدي لتدميره

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعمل فلتر الهواء "مرشح الهواء" في السيارة على تنقية الهواء الداخل الى المحرك من أى ملوثات مثل الأتربة والغبار والشوائب، مما يساعد في إتمام عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بكفاءة تامة.
ويسبب الإهمال في صيانته وتغييره في مواعيده المقررة، العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، حيث يحد فلتر الهواء المتسخ أو التالف من كمية الهواء المتدفق إلى المحرك، مما يجعله يعمل بجهد أكبر، وبالتالي يستخدم المزيد من الوقود.
ويعد من بين المشاكل الناتجة عن ذلك تأخر تشغيل المحرك، وانخفاض عزمه وقوته، وخروج دخان أسود من العادم، حيث ينصح خبراء السيارات باستبدال فلتر الهواء مرتين في العام أو كل 10.000 كلم، أو وفقاً لما تحدده الشركة المصنعة للسيارة.
ويقوم بعض قائدي السيارات، بتنظيف الفلتر عوضاً عن استبداله، حيث يقومون بتنظيفه عن طريق توجيه هواء مضغوط نحوه، لكن هذه العملية تتسبب في تدمير الفلتر، لأنها تؤدي إلى توسيع الفتحات الصغيرة جدا به، ما يعني أن الأوساخ والأتربة سوف تمر من خلاله وتسبب الأعطال للمحرك، بينما في حال اضطررت إلى تنظيف الفلتر لسبب ما، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاستعانة بجهاز شفط مثل المكنسة الكهربائية.