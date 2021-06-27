نوال الكويتية تحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح تذاكر حفل الفنانة نوال الكويتية، المرتقب يوم الخميس الأول من يوليو المقبل في الرياض.
وأوضحت أن التذاكر ستكون متاحة للبيع لدى الجمهور ابتداء من السبت 26 يونيو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية، اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "الحنين"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" في شهر نوفمبر من العام الماضي.