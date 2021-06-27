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نوال الكويتية تحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

منذ ساعة
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نوال الكويتية تحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح تذاكر حفل الفنانة نوال الكويتية، المرتقب يوم الخميس الأول من يوليو المقبل في الرياض.

وأوضحت أن التذاكر ستكون متاحة للبيع لدى الجمهور ابتداء من السبت 26 يونيو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية، اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "الحنين"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

الرياض
نوال الكويتية
حفل غنائي
التذاكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129765
منذ 13 دقيقة
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 198
منذ 4 دقائق
ياناس ما يردكم خوف الله.
اتقوا الله ياعباد الله.

قال رسول الله ﷺ:
لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عليهم بسارِحَةٍ لهمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الفقِيرَ- لِحاجَةٍ، فيَقولونَ: ارْجِعْ إلَيْنا غَدًا، فيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، ويَضَعُ العَلَمَ، ويَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وخَنازِيرَ إلى يَومِ القِيامَةِ.
[صحيح البخاري]

قال تعالى:
﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَشۡتَرِی لَهۡوَ ٱلۡحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ بِغَیۡرِ عِلۡمࣲ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَهُمۡ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ ۝ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِ ءَایَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرࣰا كَأَن لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِیۤ أُذُنَیۡهِ وَقۡرࣰاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ﴾ [لقمان ٦-٧]

سُئـل عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
-فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْغِنَاءُ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إلا هو، يرددها ثلاث مرات.

-
المعازف تفسد القلب حتى تتملكه فيصبح لا مكان لذكر الله فيه فتثقل عليه الطاعات وتسهل عليه المعاصي والمحرمات.
فجدير بالمسلم أن يحرص على ما ينفعه ويتقرب لله بكثرة الطاعات وكثرة ذكره سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد.

قال تعالى:
﴿۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَاۤءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِیُّ ٱلۡحَمِیدُ ۝ إِن یَشَأۡ یُذۡهِبۡكُمۡ وَیَأۡتِ بِخَلۡقࣲ جَدِیدࣲ ۝ وَمَا ذَ ٰ⁠لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِیزࣲ ۝ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةࣱ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا یُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَیۡءࣱ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۤۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِینَ یَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَیۡبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا یَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِیرُ﴾
[فاطر ١٥-١٨]

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أحدث التعليقات

مسلم
ياناس ما يردكم خوف الله. اتقوا الله ياعباد الله. قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ...
أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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