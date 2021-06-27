طرق بسيطة تساعد في التخلص من مشكلة كثرة التعرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعانى العديد من الأشخاص من مشكلة كثرة التعرق، وهي مشكلة تسبب زيادة الالتهابات الجلدية، كما تؤدي إلى كثير من الإحراج بسبب رطوبة اليدين أو الملابس المبللة .
وسلط تقرير الضوء على كيفية التخلص ومواجهة مشكلة التعرق التي يتعرض إليها الكثير من الأشخاص ، مشيرا إلى أن المسببات كثيرة، إلا أن أهم الأمور الواجب اتباعها متعلقة أولاً بالحذاء ومن ثم الجوارب ،بحسب موقع ميركور
ويعد اختيار الحذاء مهم جداً لمواجهة هذه المشكلة، فاختيار أحذية مكشوفة قد يكون مفيداً، وذلك كونه يسمح بدخول الهواء إلى القدمين وإبقائهما جافتين، كما أن اختيار جوارب قطنية ناعمة يعد أمراً فعالاً لمكافحة التعرق وروائح القدم الكريهة، فالقطن قادر على امتصاص العرق، ما يبقي القدمين جافة لأكبر قدر ممكن .
كما يفضل السير بدون أحذية كلما تسنى لنا ذلك،و تجفيف القدمين جيداً بعد الاستحمام، وإن لزم الأمر استخدام المجفف الكهربائي في بعض الأحيان، ويجب استخدام مضاد تعرق للقدمين، لأن هذا يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في القدمين، بحسب مجلة "شتيرن" الألماني.
وقد يكون التعرق سببه مرضي أو مؤشر على خلل في وظائف معينة بالجسم، ذلك أن التعرق المستمر قد يرجع لعدة أسباب أهمها خلل في عمل الغدد الدرقية أو النخامية، كما أن هناك أدوية معينة تسبب زيادة في إفراز العرق من الجسم، أو قد يكون هذا مؤشراً على انخفاض مستوى السكر في الجسم.