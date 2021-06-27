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طرق بسيطة تساعد في التخلص من مشكلة كثرة التعرق

منذ ساعة
1540
طرق بسيطة تساعد في التخلص من مشكلة كثرة التعرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعانى العديد من الأشخاص من مشكلة كثرة التعرق، وهي مشكلة تسبب زيادة الالتهابات الجلدية، كما تؤدي إلى كثير من الإحراج بسبب رطوبة اليدين أو الملابس المبللة .

وسلط تقرير الضوء على كيفية التخلص ومواجهة مشكلة التعرق التي يتعرض إليها الكثير من الأشخاص ، مشيرا إلى أن المسببات كثيرة، إلا أن أهم الأمور الواجب اتباعها متعلقة أولاً بالحذاء ومن ثم الجوارب ،بحسب موقع ميركور

ويعد اختيار الحذاء مهم جداً لمواجهة هذه المشكلة، فاختيار أحذية مكشوفة قد يكون مفيداً، وذلك كونه يسمح بدخول الهواء إلى القدمين وإبقائهما جافتين، كما أن اختيار جوارب قطنية ناعمة يعد أمراً فعالاً لمكافحة التعرق وروائح القدم الكريهة، فالقطن قادر على امتصاص العرق، ما يبقي القدمين جافة لأكبر قدر ممكن .

كما يفضل السير بدون أحذية كلما تسنى لنا ذلك،و تجفيف القدمين جيداً بعد الاستحمام، وإن لزم الأمر استخدام المجفف الكهربائي في بعض الأحيان، ويجب استخدام مضاد تعرق للقدمين، لأن هذا يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في القدمين، بحسب مجلة "شتيرن" الألماني.

وقد يكون التعرق سببه مرضي أو مؤشر على خلل في وظائف معينة بالجسم، ذلك أن التعرق المستمر قد يرجع لعدة أسباب أهمها خلل في عمل الغدد الدرقية أو النخامية، كما أن هناك أدوية معينة تسبب زيادة في إفراز العرق من الجسم، أو قد يكون هذا مؤشراً على انخفاض مستوى السكر في الجسم.

الحذاء
الجوارب
كثرة التعرق
الملابس المبللة

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مسلم
ياناس ما يردكم خوف الله. اتقوا الله ياعباد الله. قال رسول الله ﷺ: لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ، ولَيَنْزِلَنَّ أقْوامٌ...
أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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