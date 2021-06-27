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«الموارد البشرية» تبدأ تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

منذ ساعة
2092
«الموارد البشرية» تبدأ تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارا من اليوم الأحد، بدء تطبيق قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، بنسبة 25% لكل مجموعة.

ويأتي ذلك على أن يطبق هذا القرار على منشآت سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر ضمن التخصصات المحددة، ويستثنى من ذلك المنشآت الصغيرة؛ حيث ضمت الوظائف التي يشملها قرار التوطين "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"وظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل" و"وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".

وتهدف الوزارة إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، فيما حددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال للمهن التخصصية و5 آلاف ريال للمهن الفنية.

 

 

القطاع الخاص
الموارد البشرية
التوطين
الاتصالات وتقنية المعلومات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
بارك الله في عمر الدكتور البغدادي وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه لتكفله ومساعدة المواطن في الإنجاب
ابو محمد 😎 ✍️
يا وجه الله ، انا في وجهك يا امان الخائفين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
سعيد مسفر آل قمشه
كأنك ياالوهيبي تصرف على المتقاعدين من جيبك الخاص سبحان الله العظيم، اللّه يعز حكومتنا الرشيده ويعز ملكنا وولي عهده وبإذن اللّه تعالى مايقصرون مع...

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