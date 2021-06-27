بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشفت قوات الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "الأمن العام" أنه تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية بالمنطقة الشرقية اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهم لذلك.
وأكد على القبض على مخالفين من الجنسية الباكستانية بالرياض ارتكبوا حادثتين تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال تجاوزت (500،000) ألف ريال، فضلًا عن ضبط مواطنين بالقصيم سرقا أحد المخازن بعد تكسير أقفاله، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 30 ألف ريال.
وشملت قائمة المضبوطين، القبض على مواطنين بالرياض ارتكبا جرائم سرقة تمثلت في تكسير زجاج مركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، والقبض على مواطن بالرياض صور عددًا من المركبات يقودها بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مواطنين في حائل ارتكبا ثلاث جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.