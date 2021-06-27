نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ 15 دقيقة
1367
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشفت قوات الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "الأمن العام" أنه تم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية بالمنطقة الشرقية اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهم لذلك.

وأكد على القبض على مخالفين من الجنسية الباكستانية بالرياض ارتكبوا حادثتين تمثلتا في إتلاف أجهزة الصرف الآلي والاستيلاء على ما تحويه من أموال تجاوزت (500،000) ألف ريال، فضلًا عن ضبط مواطنين بالقصيم سرقا أحد المخازن بعد تكسير أقفاله، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 30 ألف ريال.

وشملت قائمة المضبوطين، القبض على مواطنين بالرياض ارتكبا جرائم سرقة تمثلت في تكسير زجاج مركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، والقبض على مواطن بالرياض صور عددًا من المركبات يقودها بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مواطنين في حائل ارتكبا ثلاث جرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

حائل
الشرقية
الرياض
القصيم
جرائم
الأمن العام
قائمة بالمقبوض عليهم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
فيصل
والله كرهنا ام الكوره وش العلم يعني السعوديه هلال ونصر ونصر وهلال والله إلى يصير عيييييب مع ذولا المتخلفين والمطبلين والمتنفعين فكونا كل البرنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

السفارة لدى موسكو: لن يُسمح بالدخول للمطاعم والمقاهي إلا للمحصنين
السفارة لدى موسكو: لن يُسمح بالدخول للمطاعم والمقاهي إلا للمحصنين
منذ 9 دقائق 1166
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
منذ 15 دقيقة 1367
وزارة الحج تطلق حساب مخصص للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بـ7 استفسارات
وزارة الحج تطلق حساب مخصص للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بـ7 استفسارات
منذ 25 دقيقة 1417
صورة نادرة للملك خالد والأمير سلطان والملك سلمان
صورة نادرة للملك خالد والأمير سلطان والملك سلمان
منذ 38 دقيقة 740
البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
منذ 40 دقيقة 1539
فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب
فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب
منذ 54 دقيقة 1683
فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا
فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا
منذ ساعة 2690
وفاة إمام مسجد عقب ساعات من خطبته عن الموت
وفاة إمام مسجد عقب ساعات من خطبته عن الموت
منذ ساعة 1213
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعتين 1735
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
منذ ساعتين 1887