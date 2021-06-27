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صورة نادرة للملك خالد والأمير سلطان والملك سلمان
منذ 26 دقيقة
530
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129759
منذ 17 دقيقة
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
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أحدث التعليقات
فيصل
والله كرهنا ام الكوره وش العلم يعني السعوديه هلال ونصر ونصر وهلال والله إلى يصير عيييييب مع ذولا المتخلفين والمطبلين والمتنفعين فكونا كل البرنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
فبصل
يا حربي وش علومك قصيدتك جميله بارك الله فيك ياليت تتخفنا ب اخري
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً وسجين معدوم حالياً ومطلوب جنائياً ..
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