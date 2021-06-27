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البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

منذ 28 دقيقة
1460
البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي، عن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير بالرياض.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، الهندسة" من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.

كما يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماً، واجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

وتتمثل مزايا البرنامج في، الحصول على وظيفة بدوام كامل براتب شهري، وتأمين طبي للأسرة والوالدين، ودورات تدريبية متعددة.

وينتهي التقديم يوم الأحد 2021/07/25م.

الرياض
التوظيف
البنك المركزي
تطوير الكفاءات الاستثمارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
والله كرهنا ام الكوره وش العلم يعني السعوديه هلال ونصر ونصر وهلال والله إلى يصير عيييييب مع ذولا المتخلفين والمطبلين والمتنفعين فكونا كل البرنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
فبصل
يا حربي وش علومك قصيدتك جميله بارك الله فيك ياليت تتخفنا ب اخري
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً وسجين معدوم حالياً ومطلوب جنائياً ..

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