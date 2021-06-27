البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي، عن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير بالرياض.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "المالية، المحاسبة، الاقتصاد، الإحصاء، الهندسة" من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.
كما يشترط معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عاماً، واجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.
وتتمثل مزايا البرنامج في، الحصول على وظيفة بدوام كامل براتب شهري، وتأمين طبي للأسرة والوالدين، ودورات تدريبية متعددة.
وينتهي التقديم يوم الأحد 2021/07/25م.