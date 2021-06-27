فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب

بيروت (صدى):
شهدت مدينة طرابلس اللبنانية مساء السبت، أعمال شغب ومواجهات دامية، وذلك اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتوجه عدد من المحتجين إلى منازل النواب في محاولة لاقتحامها، من بينهم منزل النائب محمد كبارة، حيث اندلعت المواجهات بينهم وبين حرس المنزل، ما أدى إلى سقوط جرحى.
وقام عناصر الحرس بإطلاق النار على المحتجين وإصابة عدد منهم، وأصيب أحدهم في صدره.
كما قام عدد من المحتجين باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار، وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، مرددين هتافات منددة بالسلطة.
يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان شهد تدهورا كبيرا بعد انهيار سعر صرف الدولار بطريقة غير مسبوقة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 100% من قيمتها وسط انسداد أفق الحلول السياسية.