نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب

منذ 41 دقيقة
1594
فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب

بيروت (صدى):
شهدت مدينة طرابلس اللبنانية مساء السبت، أعمال شغب ومواجهات دامية، وذلك اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتوجه عدد من المحتجين إلى منازل النواب في محاولة لاقتحامها، من بينهم منزل النائب محمد كبارة، حيث اندلعت المواجهات بينهم وبين حرس المنزل، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وقام عناصر الحرس بإطلاق النار على المحتجين وإصابة عدد منهم، وأصيب أحدهم في صدره.

كما قام عدد من المحتجين باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار، وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، مرددين هتافات منددة بالسلطة.

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان شهد تدهورا كبيرا بعد انهيار سعر صرف الدولار بطريقة غير مسبوقة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 100% من قيمتها وسط انسداد أفق الحلول السياسية.

لبنان
طرابلس
الدولار
مواجهات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فيصل
والله كرهنا ام الكوره وش العلم يعني السعوديه هلال ونصر ونصر وهلال والله إلى يصير عيييييب مع ذولا المتخلفين والمطبلين والمتنفعين فكونا كل البرنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
فبصل
يا حربي وش علومك قصيدتك جميله بارك الله فيك ياليت تتخفنا ب اخري
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً وسجين معدوم حالياً ومطلوب جنائياً ..

أخر الأخبار

صورة نادرة للملك خالد والأمير سلطان والملك سلمان
صورة نادرة للملك خالد والأمير سلطان والملك سلمان
منذ 26 دقيقة 525
البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
البنك المركزي يعلن فتح باب التوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
منذ 28 دقيقة 1459
فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب
فيديو..مواجهات دامية في طرابلس تكسير مصارف وهجوم على منازل النواب
منذ 41 دقيقة 1594
فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا
فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا
منذ ساعة 2476
وفاة إمام مسجد عقب ساعات من خطبته عن الموت
وفاة إمام مسجد عقب ساعات من خطبته عن الموت
منذ ساعة 1143
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعة 1702
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
منذ ساعة 1819
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعتين 1696
محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة بعد حفل جدة
محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة بعد حفل جدة
منذ ساعتين 873
مواطن يقترح تغيير لون سيارات نقل الموتى
مواطن يقترح تغيير لون سيارات نقل الموتى
منذ ساعتين 2117