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فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا

منذ ساعة
2471
فيديو.. طبيب يعلن استعداده للتكفل بمساعدة والدي "فيصل" على الإنجاب مجددا

نجران (صدى):
أعرب رئيس وحدة العقم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، الدكتور طارق بغدادي، عن حزنه الشديد لواقعة دهس الطفل "فيصل" في نجران، والذي رحل عن والديه بعدما انتظراه 14 عامًا بدون إنجاب.

وأعلن بغدادي خلال برنامج "ياهلا" عن استعداده بأن يتكفل بمساعدة الأب والأم على الإنجاب من جديد.

وقال بغدادي: "يؤسفني الخبر هذا، بحكم أن الموضوع يخص تخصصي، حسيت أني ممكن أساعد واخفف شوية عن والديه".

وأضاف: "أعرف ما هو وقت تفكير أن يصير حمل جديد، بس مجرد يطلعوا من وضعهم ويكونوا مستعدين ما عندي مشكلة اتكفل بحالتهم".

ووجه رئيس وحدة العقم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، رسالة للأزواج الذين يواجهون مشكلة في الإنجاب ناصحا إياهم بالصبر فقط.

وأصبحت واقعة دهس الطفل فيصل رحمه الله وشقيقته التوأم التي أصيبت بكسر في الحوض، حديث الساعة، حيث تفاعل العديد مع الواقعة لا سيما أن والدي الطفل قد عانيا كثيرا حتى استطاعا الإنجاب.

وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل وتطورات الواقعة منذ البداية، حيث قام قائد سيارة مسن بدهس الطفلين أثناء لهوهما، وعلى الفور قام بنقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أن الطفل كان قد توفي في الحال، وقرر الأب العفو عن المتسبب في الحادث لوجه الله.

توجه لتطوير مسرح حادثة دهس طفلي نجران منعًا لتكرار المأساة

جامعة الملك سعود
نجران
وحدة العقم
الطفل فيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
والله كرهنا ام الكوره وش العلم يعني السعوديه هلال ونصر ونصر وهلال والله إلى يصير عيييييب مع ذولا المتخلفين والمطبلين والمتنفعين فكونا كل البرنامج...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميتين ويبقي لنا الحيين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
فبصل
يا حربي وش علومك قصيدتك جميله بارك الله فيك ياليت تتخفنا ب اخري
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً وسجين معدوم حالياً ومطلوب جنائياً ..

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