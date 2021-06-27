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أسعار العملات مقابل الريال

منذ 15 دقيقة
1247
أسعار العملات مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.47600، العملة مقابل الريال الواحد 0.22341

- الدولار: 3.74997، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667

- درهم إماراتي: 1.02090، مقابل الريال الواحد 0.97953

- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74722

- دينار أردني: 5.28916، مقابل الريال الواحد 0.18907

- دينار كويتي: 12.44518 مقابل الريال الواحد 0.08036

- دينار بحريني: 9.94932، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.02993، مقابل الريال الواحد 0.97094

-الدرهم المغربي: 0.42165 مقابل الريال الواحد 2.37406

- الجنيه المصري: 0.23933، مقابل الريال الواحد 4.17828

الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضحكتها تنقض الوضؤ
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يعني عند الزوج ضعف في الحيونات المنويه والمفروض يستمر على العلاج او يطلقها
شيخين1
طيب يامعلم الله يزيدك علم
شاهـــد
الحريم هالأيام يحبون يـتــلزّقون بالخيل والحمير لأن عندها أسلحـه عابره للقاراة الرجاجيل هذا الزمن مايكفون...!!!؟؟؟

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