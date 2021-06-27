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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 38 دقيقة
1405
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين في الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضحكتها تنقض الوضؤ
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يعني عند الزوج ضعف في الحيونات المنويه والمفروض يستمر على العلاج او يطلقها
شيخين1
طيب يامعلم الله يزيدك علم
شاهـــد
الحريم هالأيام يحبون يـتــلزّقون بالخيل والحمير لأن عندها أسلحـه عابره للقاراة الرجاجيل هذا الزمن مايكفون...!!!؟؟؟

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