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توجه لتطوير مسرح حادثة دهس طفلي نجران منعًا لتكرار المأساة

منذ ساعة
2041
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توجه لتطوير مسرح حادثة دهس طفلي نجران منعًا لتكرار المأساة

نجران (صدى):
كشفت مصادر عن توجه أمانة منطقة نجران، لطرح فرص استثمارية لتطوير متنزه الملك فهد، الذي شهد حادثة دهس طفلي توأم قبل أيام، أسفرت عن وفاة طفل وإصابة شقيقته بكسر في الحوض.

وجاء ذلك وسط مطالب بوضع سياج حديدي حول موقع المشاة، وتقنين حركة دخول الشباب إلى أروقة المتنزه، ووضع رقابة صارمة حول عملية تأجير الدراجات منعا لتكرار هذه المأساة، بحسب الوطن.

وحرصت "صدى" على تغطية الواقعة منذ البداية، حيث قام قائد سيارة مسن بدهس الطفلين أثناء لهوهما، وعلى الفور قام بنقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أن الطفل كان قد توفي في الحال.

وأعفى والد الطفلين الذين رُزق بهما بعد 14 عاما من الحرمان والمعاناة، عن المتسبب في الحادث لوجه الله، دون مقابل.

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نجران
حوادث
المملكة
امانة نجران

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81203
منذ 29 ثانية
الله يصبر اهلهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ضحكتها تنقض الوضؤ
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يعني عند الزوج ضعف في الحيونات المنويه والمفروض يستمر على العلاج او يطلقها
شيخين1
طيب يامعلم الله يزيدك علم
شاهـــد
الحريم هالأيام يحبون يـتــلزّقون بالخيل والحمير لأن عندها أسلحـه عابره للقاراة الرجاجيل هذا الزمن مايكفون...!!!؟؟؟

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