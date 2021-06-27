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"زهران للصيانة" توفر وظائف إدارية وحرفية للجنسين

منذ 55 دقيقة
1634
"زهران للصيانة" توفر وظائف إدارية وحرفية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة زهران للصيانة والتشغيل توفر 31 وظيفة للجنسين، إدارية وتقنية وهندسية وفنية وحرفية بإصلاحية الرياض "سجن الحائر".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الوظائف المتاحة:

مهندس كهربائي - مهندس اتصالات - مهندس شبكات وقواعد بيانات- مهندس مركز التحكم- فني سباكة- فني دهان- فني نجارة- فني ألمنيوم وزجاج - فني حدادة ولحام - فني مبلط - فني ميكانيكا - فني ميكانيكا مولدات - فني محطات تقنية مياه- فني ميكانيكا مضخات - فني ميكانيكا إطفاء ومكافحة- فني مصاعد - فني غلايات وأجهزة كهربائية - فني كهرباء - فني كهرباء - ضغط متوسط - فني كهرباء أجهزة إنذار حريق - مشرف زراعي - مراقب نظافة -مراقب عقال- مشرفة موقع - أمين مستودع - - فني حاسب آلي كلية تقنية- فني إلكترونيات وتحكم - فني صوتيات وسمعيات- فني ساتلايت واتصالات- مدخل بيانات.

ويمكن التقديم

ثم ترسل السيرة الذاتية، وصور الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للبريد الإلكتروني [email protected]

وظائف
المملكة
زهران للصيانة
الر ياض

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