"زهران للصيانة" توفر وظائف إدارية وحرفية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة زهران للصيانة والتشغيل توفر 31 وظيفة للجنسين، إدارية وتقنية وهندسية وفنية وحرفية بإصلاحية الرياض "سجن الحائر".
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الوظائف المتاحة:
مهندس كهربائي - مهندس اتصالات - مهندس شبكات وقواعد بيانات- مهندس مركز التحكم- فني سباكة- فني دهان- فني نجارة- فني ألمنيوم وزجاج - فني حدادة ولحام - فني مبلط - فني ميكانيكا - فني ميكانيكا مولدات - فني محطات تقنية مياه- فني ميكانيكا مضخات - فني ميكانيكا إطفاء ومكافحة- فني مصاعد - فني غلايات وأجهزة كهربائية - فني كهرباء - فني كهرباء - ضغط متوسط - فني كهرباء أجهزة إنذار حريق - مشرف زراعي - مراقب نظافة -مراقب عقال- مشرفة موقع - أمين مستودع - - فني حاسب آلي كلية تقنية- فني إلكترونيات وتحكم - فني صوتيات وسمعيات- فني ساتلايت واتصالات- مدخل بيانات.
ويمكن التقديم
ثم ترسل السيرة الذاتية، وصور الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للبريد الإلكتروني [email protected]