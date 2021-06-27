سيدة تطلب الطلاق لعدم التزام زوجها بعلاج الإنجاب

أبوظبي (صدى):
قررت سيدة في الإمارات، مقاضاة زوجها، لعدم التزامه بمتابعة العلاج المخصص له من أجل الإنجاب رغم التزامها هي بالعلاج منذ 9 سنوات.
وطالبت الزوجة في دعواها بتطليقها من زوجها بضرر بعد 9 سنوات من الزواج، لتوقف زوجها عن العلاج.
وأشارت إلى أنها وزوجها قادران على الإنجاب ولا يعانيان من أي مشاكل صحية تمنعهما من ذلك وفق تشخيص الأطباء، إلا أن زوجها بحاجة لخطة علاجية يتبعها دون توقف، ليتمكن من الإنجاب.
وبينت أنها كلما قطعت شوطاً طويلاً في العلاج، والتزمت، تتأثر الخطة العلاجية بإهمال زوجها وتوقفه عن العلاج لشعوره بالملل.
ومن جانبها قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المقامة لاستكمال إجراءات الجلسات والاستماع لأقوال الزوج.