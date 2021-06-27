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سيدة تطلب الطلاق لعدم التزام زوجها بعلاج الإنجاب

منذ ساعة
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سيدة تطلب الطلاق لعدم التزام زوجها بعلاج الإنجاب

أبوظبي (صدى):
قررت سيدة في الإمارات، مقاضاة زوجها، لعدم التزامه بمتابعة العلاج المخصص له من أجل الإنجاب رغم التزامها هي بالعلاج منذ 9 سنوات.

وطالبت الزوجة في دعواها بتطليقها من زوجها بضرر بعد 9 سنوات من الزواج، لتوقف زوجها عن العلاج.

وأشارت إلى أنها وزوجها قادران على الإنجاب ولا يعانيان من أي مشاكل صحية تمنعهما من ذلك وفق تشخيص الأطباء، إلا أن زوجها بحاجة لخطة علاجية يتبعها دون توقف، ليتمكن من الإنجاب.

وبينت أنها كلما قطعت شوطاً طويلاً في العلاج، والتزمت، تتأثر الخطة العلاجية بإهمال زوجها وتوقفه عن العلاج لشعوره بالملل.

ومن جانبها قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المقامة لاستكمال إجراءات الجلسات والاستماع لأقوال الزوج.

الزواج
الامارات
الطلاق
الانجاب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14089
منذ دقيقة
دراسة: الرجال أكثر ميلاً للمخاطرة لأنهم "أغبياء"

12.12.2014‏

نشرت دورية بريطانية طبية متخصصة في عدد خاص بمناسبة بعيد الميلاد دراسات ذات نتائج غريبة أو مضحكة، من بينها دراسة تثبت أن الرجال أغبى من النساء وتدلل على ذلك بعدد الحاصلين على جائزة تمنح لمن يقتل نفسه بسبب غبائه.

مع اقتراب العام الحالي من نهايته وبداية العام الجديد، أعادت الدورية البريطانية الطبية المتخصصة "بريتيش ميديكال جورنال" عدداً من الدراسات الغريبة والمضحكة كطريقة مسلية لوداع العام 2014.

ومضت 8 سنوات فهل صدقت نبوءة الدراسة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بغض النظر عن العمر من حقه ان يتزوج اذا عنده طاقه
ابو عمار
لا اتصور ان الماء يقتل الاطفال ثم الطفل يشرب كمية قليله جدا
زائر
وعيه الشيف احلى منها وصوتها صوت صعيدي فحل
ابو عمار
المشكله ان العله باطنيه وكما يقال دود الخل منه وفيه . هذه المخدرات لا ترسل الى الوطن الا اذا كان فيه شخص متفق مع...
د محمد ماجد بخش
دراسة: الرجال أكثر ميلاً للمخاطرة لأنهم "أغبياء" 12.12.2014‏ نشرت دورية بريطانية طبية متخصصة في عدد خاص بمناسبة بعيد الميلاد دراسات ذات نتائج غريبة أو...

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