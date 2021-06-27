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صور.. سفير المملكة لدى القاهرة يستضيف رابح صقر والفراج في منزله على ضفاف النيل

منذ 33 دقيقة
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صور.. سفير المملكة لدى القاهرة يستضيف رابح صقر والفراج في منزله على ضفاف النيل

القاهرة (صدى):
استضاف سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، مساء السبت، كل من الفنان رابح صقر، والإعلامي وليد الفراج في منزله بالقاهرة.

ونشر الفراج صورا وثقت الأمسية التي قضوها في منزل السفير النقلي، معلقا: "ليلة جميلة في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين الأديب أسامة نقلي، استمتعنا بها بحضور الفنان الكبير رابح صقر".

وأضاف: "ليلة جميلة على ضفاف النيل في القاهرة اكرمنا بها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، بحضور عدد من الأصدقاء والأحبة".

ووجه الفراج الشكر للسفير أسامة النقلي، قائلا: "شكرا أبوعبدالعزيز على الضيافة والكرم المعتاد".

وكانت "صدى" نشرت قبل أيام تصريحات تلفزيونية للسفير أسامة نقلي، والتي أكد فيها على عمق العلاقات السعودية المصرية، موضحًا أن ما يقارب 500 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر، ما يشكل أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة، مؤكدًا على الروابط الدينية والثقافية والأسرية بين البلدين، إضافة إلى الروابط التجارية والسياسية.

القاهرة
المملكة
وليد الفراج
رابح صقر
السفير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14083
منذ 9 دقائق
رعاية ... وحكاية

الحمد لله الأكل كان حلو أوي وثقيل .. والدندنة على خفيف
لللل
لللل عدد التعليقات : 15
منذ 6 دقائق
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14083
منذ دقيقة
نفسي أكون سفير .. والله شغلة حلوة وراقية جداً .. حتى لو في الدومنيك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عجباً للعصملية ودولتهم التي حكمت دولة الإسلام قروناً بدون منح حقوق زائفة لقرود الجنس
ابو رياض الحربي
هي مدحدره والله ما تكلم من راسه الوهيبي لكن ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
نفسي أكون سفير .. والله شغلة حلوة وراقية جداً .. حتى لو في الدومنيك
د محمد ماجد بخش
رعاية ... وحكاية الحمد لله الأكل كان حلو أوي وثقيل .. والدندنة على خفيف
د محمد ماجد بخش
"التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار" البمبو سوداني

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