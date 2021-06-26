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النصر يفشل في الاتفاق مع "كيم جين سو" سواء بالبيع أو الإعارة

منذ 48 دقيقة
1569
النصر يفشل في الاتفاق مع "كيم جين سو" سواء بالبيع أو الإعارة

نواف السالم (صدى):
فشلت إدارة نادي النصر، في التوصل لاتفاق مع الكوري كيم جين سو، سواء بإعارته إلى جيونبك هيونداي الكوري، أو حتى منحه مخالصة مالية.

وترجح مصادر أن كيم سيحصل على جزء من راتبه السنوي، والذي يقدر بمبلغ 1.8 مليون دولار، والسماح له بالعودة إلى جيونبك الكوري، بحسب الرياضية.

وينتهي عقد كيم جين سو الذي تعرض لإصابة خطيرة بقطع في وتر أكيليس الموسم الماضي، في يونيو 2022.

وكانت تقارير قد ذكرت أن جيونبوك نجح في إقناع اللاعب في العودة إليه، بعدما أبدى مرونة كبيرة في التنازل عن بنود عقده مع النصر.

النصر
الاتفاق
المملكة
كيم جين سو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عجباً للعصملية ودولتهم التي حكمت دولة الإسلام قروناً بدون منح حقوق زائفة لقرود الجنس
ابو رياض الحربي
هي مدحدره والله ما تكلم من راسه الوهيبي لكن ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
نفسي أكون سفير .. والله شغلة حلوة وراقية جداً .. حتى لو في الدومنيك
د محمد ماجد بخش
رعاية ... وحكاية الحمد لله الأكل كان حلو أوي وثقيل .. والدندنة على خفيف
د محمد ماجد بخش
"التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار" البمبو سوداني

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