النصر يفشل في الاتفاق مع "كيم جين سو" سواء بالبيع أو الإعارة

نواف السالم (صدى):
فشلت إدارة نادي النصر، في التوصل لاتفاق مع الكوري كيم جين سو، سواء بإعارته إلى جيونبك هيونداي الكوري، أو حتى منحه مخالصة مالية.
وترجح مصادر أن كيم سيحصل على جزء من راتبه السنوي، والذي يقدر بمبلغ 1.8 مليون دولار، والسماح له بالعودة إلى جيونبك الكوري، بحسب الرياضية.
وينتهي عقد كيم جين سو الذي تعرض لإصابة خطيرة بقطع في وتر أكيليس الموسم الماضي، في يونيو 2022.
وكانت تقارير قد ذكرت أن جيونبوك نجح في إقناع اللاعب في العودة إليه، بعدما أبدى مرونة كبيرة في التنازل عن بنود عقده مع النصر.