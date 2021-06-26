الموافقة على تسليم البشير للجنايات الدولية

الخرطوم (صدى):
أعلن مجلس الوزراء في السودان، أمس السبت، موافقته على تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و قادة نظامه لمحكمة الجنايات الدولية.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، مؤكدة أن الحكومة السودانية في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم.
ويواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الحملة العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
اقرأ أيضا: