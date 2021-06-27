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فيديو.. تقني يكشف حيلة تستهدف الفتيات عبر "أبشر مزور"

منذ 28 دقيقة
1493
فيديو.. تقني يكشف حيلة تستهدف الفتيات عبر "أبشر مزور"

عادل الحربي (صدى):
كشف الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي، عن حيلة يستخدمها بعض المحتالين لسرقة الفتيات، الباحثات عن تفعيل رخص القيادة.

ووصف البقمي هذه الحيلة بـ "الخطيرة" من قوة إتقانها، لدرجة أن 95% يمكن أن ينخدعوا بها، مشيرا إلى أن إحدى الفتيات وقعت ضحية لها وسُرق منها 50 ألف ريال بضغطة زر.

وأوضح البقمي، أن المحتالين ناسخين موقع "أبشر" الرسمي، بأدق تفاصيله بالميللي وقد يظن الكثير أنه الموقع الرسمي، ويقومون بإدخال بياناتهم ولن يلاحظون الفرق.

ولفت إلى أنه عند دخول الفتاة لموقع "أبشر" المزيف وإدخال بياناتها يتم إرسال كود التفعيل لها، وهو مطابق لكود تفعيل موقع أبشر الرسمي، وعندما تدخل الفتاة لتفعيل الرخصة تقوم بإدخال بياناتها وبيانات البنك الخاصة بها عبر التطبيق "المزيف" دون أن تنتبه، ثم تقع ضحية لهم ويقومون بسرقة أموالها.

رخصة القيادة
ابشر
التجارة الإلكترونية
فهد البقمي

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أحدث التعليقات

حمورابي الأعرابي (مُبروَز)
الله يرحم الامير محمد وعبدالله الفيصل
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الوهيبي لايكون من وجع الضرس@
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إنه سائق اهوج ارعن متهور ..
د محمد ماجد بخش
كورونا فعلا فعلا ماهي شوية ولا قليلة أطاحت برؤوس حمراء كثيرة

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