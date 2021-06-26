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مسيرة للمثليين في تركيا

منذ ساعة
2026
مسيرة للمثليين في تركيا

أنقرة (صدى):
نظم عدد من الأتراك مسيرة للمثليين في وسط إسطنبول، أمس السبت، ملوحين بعلم "قوس قزح" الذي يرمز إلى المثلية الجنسية.

ومن جانبها أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة، واحتجزت عددا منهم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة قامت باحتجاز نحو 20 شخصا من المشاركين في المسيرة منهم مصور صحفي.

يذكر أن عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهد انتعاشًا في سوق الدعارة وتجارة الجنس، ومنح المثليين المزيد من الحقوق.

وتم تقنين الدعارة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان ودخل حيز التنفيذ في 2005.

كما بدأت المثلية الجنسية في الصعود والانتشار، في عهد الرئيس التركي، حيث يحصل المثليون على العديد من الحقوق يوما بعد الآخر.

الشرطة
تركيا
المثلية
المثليون

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أحدث التعليقات

حمورابي الأعرابي (مُبروَز)
الله يرحم الامير محمد وعبدالله الفيصل
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الوهيبي لايكون من وجع الضرس@
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إنه سائق اهوج ارعن متهور ..
د محمد ماجد بخش
كورونا فعلا فعلا ماهي شوية ولا قليلة أطاحت برؤوس حمراء كثيرة

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