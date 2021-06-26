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فيديو.. أقدم ميكانيكي في حائل: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها"

منذ 10 دقائق
1288
فيديو.. أقدم ميكانيكي في حائل: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها"

حائل (صدى):
لا زال "العم كويس الشمري" يعمل ميكانيكي سيارات في حائل، رغم تجاوزه الثمانين من عمره، فهو لا زال من أمهر الميكانيكيين في مهنته.

ويمارس الشمري مهنته منذ أكثر من ستة عقود، فهو أقدم ميكانيكي سيارات سعودي في مدينة حائل.

وأوضح الشمري، أنه منذ صغره تعلم الميكانيكا بنفسه، معتبرها هبة من الله قبل أي شيء، مشيرا إلى أن شركات كبرى طلبته من ضمنها شركة "أرامكو".

وقال الشمري: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها أحسن من الوكالة، خاصة الجموس والهافات القديمة".

واستطاع الشمري أن يعيد الحياة إلى الكثير من السيارات القديمة، بخبرته ومهارته وآخرها سيارة يقودها بنفسه وعمرها أكثر من 50 عاما.

حائل
سيارات
المملكة
ميكانيكي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إنه سائق اهوج ارعن متهور ..
د محمد ماجد بخش
كورونا فعلا فعلا ماهي شوية ولا قليلة أطاحت برؤوس حمراء كثيرة
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: السّعودي * بخَيْر *و * العدوّ * إن * شَافِه *اليَوْم * يغتاظ✍🏻 بأمر *...
د محمد ماجد بخش
عمل المتقاعد طوال حياته، كموظف يكرف من الصباح إلى المساء، لكنه لم يفكر كثيرا براتبه التقاعدي. وهو الآن يبلغ الخامسة والستين، لكنه يتلقى بالكاد...

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