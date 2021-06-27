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"الغذاء والدواء": الأدوية المقيدة تسبب إدمان نفسي عند إساءة استخدامها

منذ 27 دقيقة
1353
"الغذاء والدواء": الأدوية المقيدة تسبب إدمان نفسي عند إساءة استخدامها

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين الأدوية الوصفية الغير خاضعة للرقابة والخاضعة للرقابة وهى الأدوية المقيدة.

وعن الأدوية الوصفية غير الخاضعة للرقابة، فهى أدوية تصرف بوصفة طبية من قبل الطبيب مثل "أدوية السكري وأدوية ضغط الدم".

أما الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة "الأدوية المقيدة"، فهى أدوية موصوفة تصرف بوصفة طبية مقيدة معتمدة من قبل طبيب مرخص لعلاج بعض الأمراض والحالات.

ويتم وصفها لبعض الأمراض مثل "فرط الحركة، نوبات الصرع والآلام الحادة"، وتسبب الأدوية المقيدة إدمان نفسي أو جسدي عند إساءة استخدامها.

ويخضع تصنيع هذه الأدوية وحيازتها وتداولها واستخدامها لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المنشئات والمستحضرات الصيدلانية والعشبية واستخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية مقيدة معتمدة ويعرضك للمساءلة القانونية.

هيئة الغذاء والدواء
الأمراض
الأدوية المقيدة
الأدوية الوصفية
أدوية السكري

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ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
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