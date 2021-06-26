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عبدالعزيز المريسل : الإتحاد قريب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية
منذ يوم
1473
2
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التعليقات
الساري
عدد التعليقات : 12
منذ 23 ساعة
انت وش دخلك في العميد .
خلك في دوامتك الهلال الهلال الهلال
كلام مليان
عدد التعليقات : 624
منذ 16 دقيقة
الشيخ المعالج الروحاني آيه الله أم زكي عكوز بكوز يعلم كل الخفيا وكل مايدور بين اثنين
99.99 من المعلومات مضروبه
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
ترامب يحتاج مصحه نفسيه مهزوم بالانتخابات ويدعي فوزه سبب مشاكل وانفلات بامريكا ويدعي النصر مريض ويحتاج علاج
العلم
حتى الدخان قيمة الدخان البكت المارلبورو ب ٥﷼ في اليمن
ابوبدر
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂
د محمد ماجد بخش
الله يجزاها خير ويبارك في عمرها ويغفر لبعلها ويشفيها ويعافيها ويسعدها
سمسم
الله الله الله عليك يابتروس هذا لسه مابدينا كيف لو بدينا في الملعب حيكون صياح 😀😅 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 شوف شغلك يابتروس 😅😀😂🤣😁🤣😀
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