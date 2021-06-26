وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توافر وظائف في المجال الصحي والتقني ومجال التصميم الداخلي.
وأشار إلى الوظائف الشاغرة وتشمل مدير البنية التحتية:يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير.
واشترط أن يكون المتقدم لوظيفة مُصمم داخلي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الداخلي) أو ما يعادلها، وأن مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمصمم داخلي، منها خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.
وحدد الشروط الواجب توافرها في مدير التطوير وهي أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الماجستير.
ووضع شروطا للمتقدم على وظيفة مدير الجودة والبيانات وهي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير، كاشفا عن الوظائف الصحية والتي تشمل التمريض والبصريات، فيما تضمنت الوظائف الطبية" الطب الباطني، الأشعة، التخدير".