نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض 

منذ 58 دقيقة
1602
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني "بوابة التوظيف"، عن توافر وظائف في المجال الصحي والتقني ومجال التصميم الداخلي.

وأشار إلى الوظائف الشاغرة وتشمل مدير البنية التحتية:يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير.

واشترط أن يكون المتقدم لوظيفة مُصمم داخلي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الداخلي) أو ما يعادلها، وأن مسجل بالهيئة السعودية للمهندسين، و خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمصمم داخلي، منها خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.

وحدد الشروط الواجب توافرها في مدير التطوير وهي أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات لحملة الماجستير.

ووضع شروطا للمتقدم على وظيفة مدير الجودة والبيانات وهي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات لحملة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة الماجستير، كاشفا عن الوظائف الصحية والتي تشمل التمريض والبصريات، فيما تضمنت الوظائف الطبية" الطب الباطني، الأشعة، التخدير".

 

الرياض
وظائف شاغرة
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مدير التطوير
مدير الجودة والبيانات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إنه سائق اهوج ارعن متهور ..
د محمد ماجد بخش
كورونا فعلا فعلا ماهي شوية ولا قليلة أطاحت برؤوس حمراء كثيرة
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: السّعودي * بخَيْر *و * العدوّ * إن * شَافِه *اليَوْم * يغتاظ✍🏻 بأمر *...
د محمد ماجد بخش
عمل المتقاعد طوال حياته، كموظف يكرف من الصباح إلى المساء، لكنه لم يفكر كثيرا براتبه التقاعدي. وهو الآن يبلغ الخامسة والستين، لكنه يتلقى بالكاد...

أخر الأخبار

فيديو.. أقدم ميكانيكي في حائل: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها"
فيديو.. أقدم ميكانيكي في حائل: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها"
منذ 10 دقائق 1273
محمد الذايدي : يجب عدم مشاركة اللاعب الأجنبي في دوري الرديف
محمد الذايدي : يجب عدم مشاركة اللاعب الأجنبي في دوري الرديف
منذ 24 دقيقة 202
عبدالكريم الحمد : الأهلي " متخلف " عن باقي الأندية في تويتر
عبدالكريم الحمد : الأهلي " متخلف " عن باقي الأندية في تويتر
منذ 25 دقيقة 273
"الغذاء والدواء": الأدوية المقيدة تسبب إدمان نفسي عند إساءة استخدامها
"الغذاء والدواء": الأدوية المقيدة تسبب إدمان نفسي عند إساءة استخدامها
منذ 27 دقيقة 1346
استقالة وزير الصحة البريطاني من منصبه بسبب فضيحة أخلاقية  
استقالة وزير الصحة البريطاني من منصبه بسبب فضيحة أخلاقية  
منذ 33 دقيقة 351
مقتل عارف الجهماني أبرز عملاء "حزب الله" في ريف درعا السورية
مقتل عارف الجهماني أبرز عملاء "حزب الله" في ريف درعا السورية
منذ 55 دقيقة 1835
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض 
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض 
منذ 58 دقيقة 1602
مشروع قانون أمريكي جديد لمنع تمويل حركة حماس
مشروع قانون أمريكي جديد لمنع تمويل حركة حماس
منذ ساعة 1540
البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي للتعاقد مع مهاجم بديل 
البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي للتعاقد مع مهاجم بديل 
منذ ساعة 1707
أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبالت التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ غدًا
أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبالت التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ غدًا
منذ ساعة 1604