البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي للتعاقد مع مهاجم بديل 

نواف السالم (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن مستقبل اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مع ناديه الاتحاد.
وقال محمد البكيري:"خاص.. إدارة نادي الاتحاد أجرت تسويه مالية مع المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.. وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم بديلا له".
وعلى النحو نفسه، أكد المدير الرياضي لفريق اللاعب الأحمر الصربي، زفيزدان تيرزيتش، على انسحابهم من التفاوض مع مواطنهم المحترف في صفوف الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش للانضمام لصفوفهم في الموسم المقبل.
وأوضح أنهم أغلقوا المحادثات تمامًا مع بريجوفيتش، مضيفا: "لقد أبدى حماسًا كبيرًا خلال المفاوضات للتوقيع معه ولكنه لم يحترم النادي".