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البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي للتعاقد مع مهاجم بديل 

منذ ساعة
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البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش بالتراضي للتعاقد مع مهاجم بديل 

نواف السالم (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن مستقبل اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مع ناديه الاتحاد.

وقال محمد البكيري:"خاص.. إدارة نادي الاتحاد أجرت تسويه مالية مع المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.. وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم بديلا له".

وعلى النحو نفسه، أكد المدير الرياضي لفريق اللاعب الأحمر الصربي، زفيزدان تيرزيتش، على انسحابهم من التفاوض مع مواطنهم المحترف في صفوف الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش للانضمام لصفوفهم في الموسم المقبل.

وأوضح أنهم أغلقوا المحادثات تمامًا مع بريجوفيتش، مضيفا: "لقد أبدى حماسًا كبيرًا خلال المفاوضات للتوقيع معه ولكنه لم يحترم النادي".

 

 

محمد البكيري
نادي الاتحاد
ألكسندر بريجوفيتش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14074
منذ 40 دقيقة
لملمة .. كمكمة .. طنطنة .. فرفرة .. كركرة

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