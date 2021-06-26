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أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبالت التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ غدًا

منذ 8 دقائق
1232
أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبالت التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ غدًا

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ بدءً من غدًا الأحد.

وأوضحت الأمانة أن التصريح الإلكتروني للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى 1442 هـ يبدأ في استقبال طلبات التصاريح من 17 ذو القعدة وينتهي في 30 ذو القعدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة.

كما تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى للوصول إلى موقع الخدمة من خلال الباركود.

أمانة الرياض
عيد الأضحى
ذبح الأضاحي
المطابخ
التصاريح الإلكترونية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما قصروا وسمحوا لي أطوف في المسار الأقرب المخصص لكبار السن، وما هي إلا بضع دقائق وانهيت الطواف وبحثت عن الظل .. وتقبل الله...
Reem
عشان يقضون هلئ ظاهرة شوقر دادي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
Reem
الله يحفظك ياولي العهد عسئ عمرك طويل
ابو محمد 😎 ✍️
مياعة وراء الحدود ..

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