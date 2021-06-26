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تأجيل محاكمة المقاول المصري الهارب محمد علي في قضية "الجوكر"

منذ 49 دقيقة
1886
تأجيل محاكمة المقاول المصري الهارب محمد علي في قضية "الجوكر"

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المقاول المصري الهارب محمد علي، و102 آخرين، بتهمة بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا "خلية الجوكر الإرهابية"، إلى 27 يوليو المقبل.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم عددا من الاتهامات من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم المصري الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية.

يذكر أن النيابة العامة المصرية وجهت لهم تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج عن أفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات الأمن، والقوة المرافقة لهم.

محكمة الجنايات
محمد علي
قضية الجوكر
المقاول الهارب

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أحدث التعليقات

ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح

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