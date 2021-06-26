نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأخضر يواصل الإعداد للأولمبياد في وقت اللياقة

منذ 6 ساعات
1268
الأخضر يواصل الإعداد للأولمبياد في وقت اللياقة

محمد السعران (صدى):
أجرى المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية اليوم السبت، على فترتين صباحية ومسائية، أجروا خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين بدأت الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بتمارين مربعات مصغّرة 5 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز على البناء تحت الضغط العالي والتحول الدفاعي، لتختتم الحصة التدريبية بمران بدني بالكرة بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الأحد تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋

أخر الأخبار

منافسة جديدة بين الهلال والنصر لضم مدافع بايرن ميونخ
منافسة جديدة بين الهلال والنصر لضم مدافع بايرن ميونخ
منذ 9 دقائق 1246
" الصحة " : تعاطي " الشبو " يؤدي إلى الإنتحار
" الصحة " : تعاطي " الشبو " يؤدي إلى الإنتحار
منذ 41 دقيقة 1640
الدنمارك تفوز على ويلز برباعية وتتأهل لدور الـ 8
الدنمارك تفوز على ويلز برباعية وتتأهل لدور الـ 8
منذ 42 دقيقة 1474
مواطنة تُمسك بحمار مع صديقتها
مواطنة تُمسك بحمار مع صديقتها
منذ 51 دقيقة 604
الراعي الله سلمه
الراعي الله سلمه
منذ 52 دقيقة 517
سائق شاحنة يتسبب بحادث مروع
سائق شاحنة يتسبب بحادث مروع
منذ 52 دقيقة 431
تأجيل محاكمة المقاول المصري الهارب محمد علي في قضية "الجوكر"
تأجيل محاكمة المقاول المصري الهارب محمد علي في قضية "الجوكر"
منذ 57 دقيقة 1947
حقوق الإنسان: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية
حقوق الإنسان: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية
منذ 58 دقيقة 1658
صورة نادرة للملك فيصل والملك فهد أثناء التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة قبل 76عاما 
صورة نادرة للملك فيصل والملك فهد أثناء التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة قبل 76عاما 
منذ ساعة 1874
نظام مكافحة المخدرات: لا يتم معاقبة "المدمن" المتقدم بطلب علاجه
نظام مكافحة المخدرات: لا يتم معاقبة "المدمن" المتقدم بطلب علاجه
منذ ساعة 1696