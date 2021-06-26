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صورة نادرة للملك فهد والملك فيصل أثناء التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة قبل 76عاما 

منذ 59 دقيقة
1814
صورة نادرة للملك فهد والملك فيصل أثناء التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة قبل 76عاما 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء برفقة الملك فيصل أثناء التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945م.

ويحل اليوم الموافق 26 يونيو الذكرى الـ 76 إعلان ميثاق الأمم المتحدة، الذى وقع في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1945، وتحديدا في مسرح "هيربست" في سيفيك سنتر، وهي ساحة مجاورة للمركز المدني بالمدينة سميت بـ "ساحة الأمم المتحدة" وذلك لإحياء ذكرى المؤتمر.

وفي ذلك اليوم اجتمع ممثلو 50 دولة في سان فرانسيسكو ليمثلو 80% من سكان العالم، من كل عرق ودين وقارة، وهم على عزم كامل بإنشاء منظمة تحمي السلم وتساعد في بناء عالم أفضل، وبحث الممثلون في اقتراحات مؤتمر "دمبارتون أوكس"، واستطاعوا في صياغة ميثاق حظي بالقبول لدى جميع البلدان.

ويعد مؤتمر سان فرانسيسكو من أهم الفاعليات التاريخية ومن أكبر التجمعات الدولية، حيث بلغ عدد الحاضرين 3500 فردا هم إجمالي أعضاء الوفود (850 عضوا) ومستشاريهم وموظفيهم وموظفي أمانة المؤتمر نفسها، فضلا عن 2500 فردا من الصحفيين ومراسلي وكالات الإذاعة والمراقبين من جمعيات ومنظمات أخرى عدة.

 

سان فرانسيسكو
الملك فيصل
ميثاق الأمم المتحدة
الملك فهد بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح

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