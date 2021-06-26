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"النمر": من حق الثمانيني الزواج

منذ ساعة
2569
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"النمر": من حق الثمانيني الزواج

الرياض (صدى):
وجه الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة للأبناء الذي يرغبوان آبائهم في الزواج بسن الثمانين عامًا.

وقال "النمر" عبر حسابه على "تويتر": "من حق والدكم الذي بلغ ٨٠ سنة ويسكن لوحده أن يتزوج من تناسبه فالمودة والرحمة بين الزوجين إحتياج عاطفي غريزي".

وأضاف: "الاحتياج العاطفي مثل الأكل والشرب.. ويجب أن تحترم رغبته ولاّ يُضَارّ في ذلك فهذا حقه شرعاً وعُرْفًا".

وأثارت تغريدة "النمر" الجدل بين المتابعين فمنهم من أيده الرأي بحق الرجل في الزواج ممن تناسبه بغض النظر عن عمره، فيما رأي البعض أن الأمر غير مناسب خاصة مع تقدم السن.

 

الزواج
الشرع
الرحمة
خالد النمر
الاحتياج العاطفي

التعليقات

تابط شرا
تابط شرا عدد التعليقات : 39
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
ليندا احمد
الصوره الي جنب الفديو مو حقت نوره حقت وحده ثانيه اشبكم شفتوها تشبها على طول قلتو ان نوره سوت عمليه تجميل وبعدين نوره انحف...
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح
غليس ولد رماح
أعتقد أنكم لا تستحقون المتابعه كل شي عندكم مخالف للنشر الانتقاد مايزعل احد إذا مافيه تجريح

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