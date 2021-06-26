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أشغلهم التصوير في كل وقت

منذ 15 دقيقة
243

التعليقات

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أحدث التعليقات

تابط شرا
قل قسم
الملل
جيوبنا صارت خاويه
سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها

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