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استشاري: التكييف يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي "فيديو"

منذ 14 دقيقة
1399
استشاري: التكييف يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري طب نوم إن درجة الحرارة المثلى للنوم الجيد هي 24 درجة، لافتا إلى أن النوم يتعلق بشكل كبير بدرجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة الجسم أيضا.

وأشار الاستشاري خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إلى أن درجة الحرارة المرتفعة المنخفضة في الغرفة تؤثر على جودة النوم وتقلل من النوم العميق.

ولفت إلى أن الحرارة المثلى في غرفة النوم في الدراسات القلبية بالمناطق الغربية حوالي من 15 إلى 20 درجة و قد يكون الإنسان الغربي يختلف عن الإنسان في منطقتنا الحارة.

وتابع أن النوم بدون صوت المكيف أفضل، فالمكيف يسمى بالضوضاء البيضاء، موضحا أن المكيف يسحب الرطوبة من جو الغرفة ولذلك يسبب الجفاف في الجهاز التنفسي.

النوم
التكييف
مكيف الهواء
استشاري طب نوم

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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